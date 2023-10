Joueuses d'échecs face aux violences sexistes et sexuelles

À 35 ans, elle défend ses convictions avec détermination, humour parfois, mais doit aussi faire face régulièrement à la haine en ligne et à des insultes d'une très grande violence. Sans vraiment l'avoir cherché, et sans le revendiquer, elle est devenue une porte-parole de ce collectif de femmes.

Elle a surgi au coeur de l'été en étant à l'origine de cette lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux signée par 14 joueuses françaises qui dénonçaient les violences sexistes et sexuelles ayant cours dans le milieu des échecs hexagonal. Passionnée par le noble jeu (elle est Maître FIDE et coach), Yosha Iglesias, très active sur X (anciennement Twitter), s'intéresse à tous les débats et problématiques qui traversent les 64 cases.

Il y a un peu plus d'un an, le noble jeu se voyait ainsi sérieusement ébranlé par le scandale retentissant de la triche supposée du jeune Grand Maître américain Hans Niemann , dénoncée par le quintuple champion du monde Magnus Carlsen. Alors que l'affaire, qui avait pris une tournure judiciaire, s'est finalement réglée il y a quelques semaines par un arrangement en catimini, une nouvelle déflagration s'est abattue sur les échecs.

Le monde des échecs n'en finit pas de hoqueter. Après le succès planétaire de l'aimable bluette netflixienne Le Jeu de la dame qui avait dépoussiéré la discipline en en proposant une image idéalisée à travers l'ascension jusqu'au sommet d'une joueuse sortie de nulle part, façon Rocky Balboa, on aurait pu penser que les échecs allaient connaître un nouvel âge d'or. Certes, l'audience des grandes plateformes n'en finit pas de croître. Mais la réalité est plus contrastée.

Discipline masculine et plutôt conservatrice, les échecs font face à leur tour à une libération de la parole des joueuses qui dénoncent une culture sexiste et les violences qui en découlent.

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Oleg Korneev vs Jorge Cruz, Maia, 2018

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Ilia Smirin vs Alan Merry, Riga, 2018

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Mikhail Antipov vs Alexey Dreev, Moscou, 2018

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Th8+ Rxh8 2. Dh7#

Échec et mat en 3 coups : 1. T1e7+ Rg6 2. Tg7+ Rf5 (si 2...Rh6 ou Rh5 3.Txh8#) 3. Te5#

Échec et mat en 4 coups : 1. Cxe6+ fxe6 2. Tf8+ Fxf8 3. Txf8+ Re7 4. De8#

