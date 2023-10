Le Français Maurizzi Champion du Monde Junior d'échecs !

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Echecs : le prodige français Marc’Andria Maurizzi devient l’un des plus jeunes champions du monde junior

Le joueur formé en Corse et aujourd’hui membre du club de Chartres, déjà Grand maître, a remporté dimanche 1er octobre à Mexico la compétition reine chez les juniors.

Le Français Marc’Andria Maurizzi Champion du Monde Junior des échecs - Photo © David Llada / Fide

Après onze jours de compétition et un final sur le fil, Marc’Andria Maurizzi, 16 ans, a été sacré champion du monde d’échecs dans la catégorie des moins de 20 ans, dimanche 1er octobre à Mexico. Chez les femmes, c’est la joueuse argentine Candela Francisco, 17 ans, qui s’est imposée.

«Marc’An» est resté invaincu sur ses onze parties, avec six victoires et cinq matchs nuls. A seulement 16 ans, le membre du club d’échecs de Chartres est l’un des plus jeunes à emporter le titre mondial chez les juniors : le record est détenu par un autre Français, Joël Lautier qui avait obtenu ce titre en 1988 à l’âge de 15 ans. Marc’Andria entre également dans le club très fermé des Français détenteur du titre suprême, avec Lautier donc, et Maxime Vachier-Lagrave en 2009.

Les meilleurs joueurs de la catégorie n’étaient toutefois pas présents lors de la compétition au Mexique, parmi lesquels le Franco-Iranien Alireza Firouzja, l’Indien Dommaraju Gukesh, ou l’Allemand Vincent Keymer. Au sein de l’élite mondiale chez les jeunes, seul figurait Hans Niemann, prodige des échecs soupçonné de triche – sans preuves tangibles pour le moment.

Reste que Marc’Andria Maurizzi a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni : champion d’Europe des moins de 10 ans en 2017, des moins de 12 ans en 2019, il a obtenu le titre de maître international à 12 ans la même année. Avant d’être sacré en 2021 Grand maître international – la plus haute distinction aux échecs – à seulement 14 ans et 5 jours. Marc’Andria Maurizzi est le plus jeune Français détenteur de ce titre.

Celui qui est aussi fan de football et du FC Barcelone a poussé ses premières pièces sur sa Corse natale, à l’âge de 7 ans. « Déjà quand il débutait tout juste aux échecs, il avait une compréhension‚ il comprenait ce qu’il se passait, il voyait tous les coups, ce qu’un débutant n’a pas. […] Je savais qu’un jour il allait être grand maître c’est sûr, juste plus rapide que prévu», soulignait Pierre-Francois Geronimi, l’ancien entraîneur du jeune joueur, dans un portrait réalisé en 2021 par France 3 Corse.

Avec son nouveau champion du monde de 16 ans, qui rejoint Alireza Firouzja (20 ans) et Maxime Vachier-Lagrave (32 ans), en grande forme après sa récente victoire face au plus grand joueur de tous les temps Magnus Carlsen, la France a aujourd’hui un avenir radieux sur les cases blanches et noires.

