Michael Basman, l’anarchiste des échecs

L’iconoclaste maître anglais Michael Basman nous a quittés il y a quelques mois à l’âge 76 ans. Cette chronique revient sur son approche novatrice de la théorie des ouvertures.

Il n’aimait pas suivre la sacro-sainte théorie. Le maître anglais Michael Basman nous a quittés le 26 octobre 2022 à l’âge de 76 ans. Surnommé l’anarchiste des 64 cases par ses pairs, plus que tous les autres, il aura cherché durant toute sa vie une autre vérité sur l’échiquier.

L’ouverture pour lui ne devait pas se contenter des poussées initiales du pion roi (1.e4!) et du pion dame (1.d4). Après avoir épuisé les joies du jeu classique dans ses jeunes années, il jeta son dévolu sur le début Grob (1.g4!) et sur son miroir encore plus déformant avec les pièces noires (1...g5!??) dès 1979. Avec cette ouverture que d’aucuns considéraient comme irrégulière, voire incorrecte, il fit perdre leur latin à des champions aussi spirituel que John Nunn, trois fois vainqueur de Wijk aan Zee, le Wimbledon des échecs, et Jonathan Speelman, un demi-finaliste du championnat du monde d’échecs – Photo © David Llada

Chercheur impénitent, bretteur au style imprévisible, Basman aura donc voulu repousser les limites de ce qu’on appelle vulgairement la théorie des ouvertures, mais qui n’est en réalité que la compilation savante et ordonnée des parties de maîtres. Dernier disciple des hypermodernes, dont Nimzovitch, Réti et Tartakover furent les plus illustres représentants, l’iconoclaste maître londonien a voulu revisiter la stratégie échiquéenne bien avant que l’intelligence artificielle ne nous montre la complexité insoupçonnée de notre jeu favori.

Sa plus belle création, il la façonnera lors d’un pugilat avec un autre hooligan des échecs, le génial Misha Tal. Lors de cette partie, qui se finira par une nulle méritée pour les deux joueurs, le magicien de Riga et l’anarchiste anglais auront réussi à démontrer que l’équation insoluble 2+2 = 5 se vérifie parfois sur un carré en noir et blanc.

Un joyau iconoclaste «basmanesque»

En 1974, le maître anglais croisa le fer avec Tal. Ce bras de fer unique, qui se termina par le partage du point, durant lequel les deux champions rivalisèrent d’ingéniosité est analysé ci-après. Nous y avons ajouté les deux superbes victoires qu’il remporta face aux grands maîtres John Nunn et Jonathan Speelman. Il n’est pas anodin de rappeler que ces deux champions firent partie dans les années du Top 10 mondial. À vos échiquiers!

Michael Basman - Mikhaïl Tal, tournoi d’Hastings 1973-74, Début Bird

1.f4!? Un oiseau rare pour défier «le Magicien de Riga». Le Début Bird autorise toutes les transpositions possibles et imaginables, notamment la possibilité d’obtenir une «Hollandaise inversée». Une approche qui lui permettra d’éviter les variantes aigües dont raffolait le génie letton.

2...d6, le seul moyen pour tenter de «réfuter» l’ouverture Bird consister à essayer 1...e5!? 2.fxe5 d6 3.exd6 Fxd6 4.Cf3 g5!? avec une position pleine de vie... 2.Cf3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 Cf6 5.c4 0–0 6.Cc3 c6 7.0–0 d5 8.cxd5 cxd5 9.e3 Cc6 10.Ce2 Dd6 11.Da4 Fd7 12.Da3 Cb4!, Tal met de l’huile sur le feu. L’échange des dames 12...Dxa3 13.bxa3 Ce4 14.Tb1 Ff5 15.Fb2 Cd6 16.Fxg7 Rxg7 17.Tbc1! ne le satisfaisait visiblement pas... 13.Ced4! a5 14.d3! Cg4 15.Fd2!, Basman ne se fait pas leurrer par les tours de passe-passe du VIIIe champion du monde d’échecs de l’histoire. En effet, si 15.h3 ? e5!! 16.hxg4 exd4 17.Cxd4 Fxd4 18.exd4 Fxg4! et les noirs auraient obtenu une position pleine de venin. 15...e5 16.fxe5 Cxe5 17.Cxe5 Fxe5 18.Db3! Cc6!?, Les complications encore et toujours. Tal se refuse à jouer l’insipide 18...Fxd4 19.exd4 Fe6 20.a3 Cc6 21.Fh6!... 19.Cb5! a4 20.Dxd5 De7!? 21.Cc3! Cb4! 22.Dxb7 Tab8 23.Da7 Cxd3!, Tal a sacrifié pour l’initiative. Son cavalier, sur la 6e rangée, taquine b2 et f2. voir l’échiquier ci-dessous...

24.Cd5!!, Basman est à la hauteur de la situation et trouve le meilleur coup, 24...De6 25.Fc3! Fb5! 26.Cc7?, un léger faux pas. Bien plus fort était 26.Tad1! Fxc3 27.bxc3 Tbd8 28.Tf6 Dg4 29.Td2!, une suite, il faut l’admettre très difficile, à prévoir, 26...Fxc7 27.Dxc7 a3?, incroyable, c’est au tour de Tal d’être hypnotisé par le jeu anti-théorique de Basman. Il fallait rentrer dans la variante 27...Dxe3+! 28.Rh1 Cf2+ 29.Txf2, si 29.Rg1 Ch3+ 30.Rh1 Dg1+ 31.Txg1 Cf2 mat à l’étouffé!, 29...Dxf2 30.De5 f6 31.Fd5+ Rh8! et les noirs sont gagnants... 28.Txf7!!, Formidable, Basman joue «à la Tal», voir le diagramme ci-après...

28...Txf7 29.Dxb8+ Fe8 30.Fd4! axb2 31.Td1! Cf2 32.Tf1 Cd3 33.Txf7 Dxf7 34.Fd5?, Dommage la suite 34.h4 h5 35.Rh2 Rh7 36.Fxb2 Cf2 37.Df4 Cg4+ 38.Rg1 Dxa2 39.Dd4 aurait donné la victoire au maître anglais, 34...b1D+! 35.Dxb1 Dxd5 36.Dxd3 Dxa2 37.De4 Fb5 38.g4!... Seule défense. Après le négligent 38.De5?? Db1+ 39.Rf2 Df1 mat, 38...Dc4 39.Da8+ Rf7 40.Df3+ Re8 41.Da8+ Rd7, nulle. Un combat extraordinaire entre deux irréductibles lutteurs.

