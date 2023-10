Mohamed, prince des échecs comme dans la série Netflix

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Seine-Saint-Denis : Mohamed, 15 ans, prince des échecs comme dans la série Netflix

La série Netflix «le Jeu de la dame» met en scène une jeune fille qui s’en sort grâce aux échecs. Une recette qu’applique la ville du Blanc-Mesnil dans ses écoles. Rencontre avec Mohamed, petit prodige, qui s’identifie à l’héroïne de la série.

Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), Mohammed, 15 ans, souffre de troubles autistiques. Passionné d’échecs, il reconnaît que la discipline lui a permis d’apprendre « à se concentrer » - Photo © Thomas Poupeau / Le Parisien

Il se gratte la tête. Tripote ses lunettes. Jette un œil discret à son adversaire. Puis déplace son roi d'une case. Coup gagnant. Devant le grand échiquier en bois, face à Philippe Moreira, un maître des échecs, Mohamed, 15 ans, n'est plus le jeune autiste qui a longtemps eu du mal à trouver sa place. « Il devient stratège, il est brillant », juge l'expert, sous le regard fier de Karim et Malika, les parents de Mohammed, tout récemment sélectionné pour les championnats régionaux.

L'ado est l'un des prodiges locaux de la discipline, révélé grâce à une politique offensive de développement des échecs, initiée il y a six ans par le maire (Libres !), Thierry Meignen. Lui-même fan, il a imposé le jeu dans le temps scolaire, en guise de révélateur de talents « pour ceux qui partent de rien, qui sont nombreux dans nos quartiers populaires ».

Un scénario qui ressemble à celui de la série événement de Netflix, « le Jeu de la Dame ». Elle met en scène Beth, une jeune orpheline qui va apprendre les échecs, défier et battre les plus grands maîtres, atteignant des sphères de la société qui auraient dû rester inaccessibles.

Dans le salon de ses parents, Mohamed explique qu'avant de s'y plonger, il pensait que « les échecs, c'était… pour les vieux ». Ses parents n'y jouent pas. A l'âge de 11 ans, il s'inscrit au club créé en parallèle des cours donnés dans 15 des 17 écoles de la commune. Il devient accro. « J'y vais deux heures et demie le mercredi et trois heures le mardi », chiffre-t-il.

Lui qui a toujours eu du mal à se sociabiliser, il adore d'abord l'ambiance feutrée du club, et la relation qui se noue entre deux adversaires sur une partie. « Je découvre des gens, on essaie de se tirer vers le haut », explique-t-il. Petit à petit, il accroche. « J'aime la complexité de ce jeu, le fait de penser à des stratégies pour piéger l'adversaire, et le sens de l'anticipation que cela demande », analyse l'adolescent.

Mohamed, 15 ans, et Philippe Moreira, son professeur et responsable du club d’échecs de la ville - Photo © Thomas Poupeau / Le Parisien

Selon ses parents, l'effet est immédiat : plus, ou presque, de console de jeux vidéo, ainsi que des résultats scolaires en très nette hausse. Sa maman sourit : « Il a 18,5 de moyenne en quatrième ! Et il ne réclame plus du tout les écrans alors que quand il avait 11 ans, on commençait à devoir hausser le ton pour qu'il les lâche un peu ».

Impensable, à l'origine, pour Mohammed qui, au vu de sa pathologie, n'avait intégré l'école classique qu'en CM1 après un parcours en institut médico-éducatif (IME). « Les échecs m'ont appris à me concentrer sur une chose, à penser tranquillement, mais sans hésiter », développe Mohamed.

«Beth et moi, on a des points communs : on a démarré la vie dans la difficulté»

Pour Philippe Moreira, ce résultat n'est pas surprenant. « Les échecs permettent de travailler les mathématiques, bien sûr, mais aussi la géométrie dans l'espace, la résolution d'un problème… Mais au-delà de ça, on travaille la confiance en soi, et le devoir de trancher, aussi », égrène le maître des échecs.

C'est notamment ce que montre la série « le Jeu de la dame », vrai phénomène qui a remis les échecs au goût du jour. « Beth (NDLR : l'héroïne de la série) et moi, on a des points communs : on a démarré la vie dans la difficulté. Moi avec ma pathologie, elle parce qu'elle n'a plus de parents, elle est orpheline », analyse Mohamed. « Et aussi parce qu'elle évolue dans un monde d'hommes, qui est très dur avec elle, ajoute Philippe Moreira. On peut faire le parallèle en disant que les échecs, a priori, ce n'est pas ton monde ni celui des autres enfants des quartiers du Blanc-Mesnil. Et bien, vous prouvez à tout le monde que c'est faux ! »

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Libération sous la plume de Thomas Poupeau.